Cinema Ritrovato per Fellini, anteprime e un libro sui film

La 34/a edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato', promosso dalla Cineteca di Bologna dal 25 al 31 agosto, celebra Federico Fellini, nel centenario della nascita, con quattro importanti appuntamenti.

Si comincia domenica 23 alle 21.15, in piazza Maggiore e alla BarcArena, con l'anteprima internazionale del nuovo film di Anselma Dell'Olio, 'Fellini degli spiriti', presentato dalla stessa regista, che tornerà a Bologna per la seconda proiezione del film, martedì 25 agosto, alle 18 al Cinema Odeon. Altra anteprima internazionale è quella del nuovo restauro di 'Luci del varietà', prima co-regia di Fellini, a quattro mani con Alberto Lattuada nel 1950, in programma mercoledì 26 agosto, alle 16.30 al Teatro Manzoni, e lunedì 31 agosto, alle ore 21.30 all'Arena Puccini. L'intero lavoro di Fellini è invece protagonista del nuovo volume di Aldo Tassone, 'Fellini 23½.

Tutti i film', pubblicato dalle Edizioni Cineteca di Bologna, che lo stesso autore presenterà al 'Cinema Ritrovato' il 27 agosto, alle 19, in Piazzetta Pasolini. Inoltre, il 25 agosto, alle 16, al Cinema Lumière, si potrà assistere all'ultima intervista realizzata dal giornalista Gideon Bachmann con il regista romagnolo nel 1985, ora ritrovata da Riccardo Costantini di Cinemazero di Pordenone.