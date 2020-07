Chiude Ischia Global, Massimo Boldi 'King of Comedy'

ISOLA D'ISCHIA - Da Ischia Global, per ripartire con ottimismo nel segno del cinema italiano. Lo annuncia Massimo Boldi ritirando il premio 'King of Comedy' nel corso dell'evento finale della 18/a edizione del Film&Musicfestival. ''Dedico il premio al mio compagno e amico Christian De Sica. Inizieremo a fine mese a girare il nostro film, credo saremo la prima produzione italiana che parte dopo la tragedia che ci ha investito tutti. E' un premio importante e una dedica doverosa, con Christian abbiamo realizzato tanti film di successo al cinema e speriamo di farne altri per il futuro''.

Hanno festeggiato Boldi anche l'ambasciatrice del Global Trudie Styler, il truccatore premio Oscar Alessandro Bortolazzi e Paolo Ruffini, che ha ritirato il premio intitolato a Carlo Vanzina. ''Per me è come un Oscar. Vanzina è stato un grande autore del cinema italiano'' ha ricordato l'attore toscano che è stato diretto due volte da Vanzina, dedicando il premio 'a tutti gli artisti disobbedienti'.

Il Global Festival ha proposto sette giorni di proiezioni, premiazioni, musica, ma anche confronti sulle problematiche dei vari settori dello spettacolo in vista della ripresa dopo lo stop imposto dalla pandemia. Tra i premiati dell'ultima giornata Sandra Milo (Legend Award), Francesca Manzini, Simone Di Pasquale, Paolo Belli, le giornaliste di Sky Tg24 Emanuela Ambrosino e Tonia Cartolano, autrici del documentario 'La nostra storia' sui giorni più terribili della pandemia. All'attrice Lucianna De Falco è stato consegnato il Tatatu Award per il cortometraggio 'L'Attesa' di Angelo Bevilacqua. Il Global Festival quest'anno ha reso omaggio a Federico Fellini ed Ennio Morricone, con performance del flautista Andrea Griminelli, e a Renato Carosone.

La manifestazione, che ha proposto oltre 70 proiezioni gratuite nelle sale dell'isola riaperte per l'occasione, è promossa con il Mibact-Dg Cinema e la Regione Campania con il patrocinio della Croce Rossa Italiana. I volontari CRI di Codogno sono stati impegnati per l'accoglienza in sicurezza nei cinema. Applausi per le ultime anteprime 'The King of Staten Island' di Judd Apatow (in sala dal 30 luglio) e 'Dogthooth' (2009) di Yorgos Lanthimos, film di chiusura (inedito in Italia, uscirà nelle sale ad agosto) e per 'The Gentlemen' di Guy Richtie. Ischia Global 2020, produttore e fondatore Pascal Vicedomini, è organizzata dall'Accademia Internazionale Arte Ischia (presidente Riccardo Monti) in collaborazione con numerosi sponsor privati.