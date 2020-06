I Simpsons, non più attori bianchi per doppiare neri

I Simpsons non useranno più attori bianchi per doppiare personaggi di minoranze etniche, hanno annunciato i produttori della popolare serie animata. La decisione include un personaggio fisso dei cartoon lanciati nel 1989: Apu Nahasapeemapetilon, un droghiere di origine indiana doppiato nella versione americana dall'attore bianco Hank Azaria. Lo scorso gennaio Azaria ha annunciato che, in accordo con i produttori, stava abbandonando il ruolo. Da anni ci sono pressioni pubbliche sul personaggio indiano del negozio di alimentari Apu, considerato uno stereotipo negativo. Azaria doppiato anche altri personaggi dei Simpson: l'ufficiale di polizia nero Lou e il messicano-americano Bumblebee Man, mentre un altro attore bianco Harry Shearer ha interpretato il dr Hibbert, che è nero. (ANSA).