De Niro chiama, tutti i festival su YouTube

Con un'iniziativa senza precedenti, i principali festival cinematografici al mondo si uniscono per un evento che sarà trasmesso su YouTube. 'We Are One: A Global Film Festival' chiama a raccolta la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il Festival di Cannes, di Berlino, il Tribeca Film Festival, il Toronto International Film Festival, Sundance Film Festival e tanti altri che dal 29 maggio al sette giugno in modo completamente gratuito, daranno al pubblico da casa la possibilità di assistere a film, corti, documentari e tavole rotonde previste nelle loro rispettive programmazioni purtroppo saltate a causa della pandemia di Covid-19, per quanto è improbabile che lancino i film di maggior richiamo in questo modo. Peraltro al momento il festival di Venezia resta confermato dal due al 12 settembre, mentre quello di Cannes è in cerca di 'nuove forme' . Il mega festival è stato organizzato da Tribeca Enterprises di New York, la piattaforma creata nel 2003 da Robert De Niro e Jane Rosenthal e che tra le altre cose produce anche il Tribeca Film Festival. "Spesso si parla del potere unificante dei film - ha detto la Rosenthal - e del ruolo che hanno nell'ispirare le persone ovunque oltre che come aiuto a curare il mondo. Ora tutto il mondo ha bisogno di essere curato. We Are One: A Global Film Festival unisce artisti, scrittori, curatori per intrattenere e offrire sollievo ad una platea globale. Attraverso la collaborazione con i nostri partner e YouTube speriamo di offrire un assaggio di ciò che rende ogni festival così unico oltre che far apprezzare l'arte e il potere dei film". Al momento ancora non è stato reso noto un calendario oppure l'elenco dei film in programmazione. Ogni festival sarà responsabile per i propri contenuti. In un comunicato il festival di Cannes ha fatto sapere di essere orgoglioso di far parte dell'iniziativa che tra le altre cose ha lo scopo di puntare i riflettori sui film e le persone di talento. Non parteciperà invece SXSW (South By Southwest) che invece ha scelto Amazon come piattaforma per i propri contenuti. Come per il concerto da casa (One World, Together at Home) organizzato da Lady Gaga, anche We Are One: A Global Film Festival avvierà un raccolta fondi per il fondo Covid-19 che andrà a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di altri enti in tutto il mondo