La Biennale illumina la 'notte' delle detenute

Sul muro esterno sono stati dipinti due enormi piedi nudi, sporchi. Segno di una sofferenza. Nell'ultima sala, prima di uscire, un video struggente, emozionante. La storia intima, eppure fortemente collettiva, di una detenuta che esce dalla casa di reclusione. È libera.

Si siede su una panchina davanti al canale della Giudecca e guarda un colombo malato, forse morente. La prima e' opera di Maurizio Cattelan, "Father", che richiama il Cristo Morto di Mantegna, l'altra di Marco Perego e Zoe Saldana. Sono due degli artisti invitati per "Con i miei occhi", a cura di Chiara Parisi e Bruno Racine, per il Padiglione della Santa Sede per la 60/a mostra d'arte della Biennale di Venezia.

È chiaro, pero' , che non sono tanto le opere a dettare la scena. C'e' il luogo scelto - la casa di reclusione femminile all'isola della Giudecca - il fatto che a fare da guida ai visitatori (25 alla volta per un massimo di quattro al giorno su prenotazione e i necessari protocolli) ci saranno delle detenute che hanno dato l'assenso. C'e' soprattutto che e' un'esperienza che non lascia indifferenti, che lascia un cumulo di domande una volta che si varca il cancello d'uscita. La visita si apre con la consegna dei documenti e del cellulare, con l'incontro con la "guida". Stavolta e' Giulia. Si Entra nella caffetteria per trovare i lavori di Corita Kent, protagonista della pop-art, attivista, femminista. Unica artista non vivente. Giulia spiega l'opera. Piu' volte torneranno richiami ai concetti di liberta' , di recupero, di avere cura delle persone, degli ultimi. Di chi puo' certo aver sbagliato ma e' sempre una persona.

Il collettivo artistico Claire Fontaine - da una cui opera il curatore della Biennale Arte ha preso il titolo "Stranieri ovunque" - e' presente con due lavori. Uno e' un colpo allo stomaco. È la scritta in lettere blu "Siamo con voi nella notte" nel grande cortile. È un lavoro che ha qualche anno ma che ha una forza incredibile se si pensa che le detenute lo vedono illuminato dal tramonto. Ci sono anche i versi di tante delle ospiti della casa di reclusione nelle opere realizzate da Simone Fatta lungo il corridoio esterno che costeggia le mura. A chiudere, l'installazione di Sonia Gomes nell'ex chiesa interna e i dipinti di Claire Tabouret. Sono ritratti realizzati sulla base delle foto personali messe a disposizione dalle detenute: della famiglia, di quando erano bambine. Il Padiglione, che guarda gli ultimi con occhi nuovi, sara' la prima meta della visita a Venezia do Papa Francesco il 28 aprile.

