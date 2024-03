Un Banksy 'ecologista' sulla parete di un palazzo a Londra

Un albero con i rami potati e spogli e a simulare le foglie il verde spruzzato sulla parete bianca di una palazzina distante pochi metri. È la nuova opera da attribuire a Banksy, comparsa ieri a Hornsey Road, Finsbury Park, nella zona nord di Londra.

"Non ha ancora confermato ufficialmente, ma è lui" dice all' ANSA Stefano Antonelli, curatore con Gianluca Marziani di mostre importanti in Italia sullo street artist più famoso del mondo, tuttora sconosciuto. Alla base della parete del palazzo l'artista ha lasciato lo stencil di una ragazza con uno spruzzatore a pressione che guarda verso l' alto l' albero come per rendersi conto dell' effetto. ''Banksy offre sempre diverse chiavi di lettura - spiega Antonelli -. Il verde utilizzato potrebbe riferirsi al colore legato alla festa di San Patrizio celebrata ieri in Inghilterra. L' altro dettaglio riguarda la tonalità di verde, come quella dei cartelli della municipalità di Islington, dove si trova l' opera. Anche l' albero potrebbe avere una storia da raccontare che Banksy ha voluto portare all' attenzione del pubblico''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA