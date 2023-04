L'Ercole dell'Appia Antica si svela al pubblico

(ANSA) - ROMA, 17 APR - L'imponente statua a grandezza naturale raffigurante Ercole, ritrovata in occasione di alcuni lavori di bonifica di un condotto fognario nel parco Scott, sarà per la prima volta visibile al pubblico.

E' infatti terminata la prima fase di restauro della statua marmorea, di circa due metri di altezza, che ora è stata assemblata ed eretta.

Il cantiere di restauro verrà quindi aperto al pubblico che potrà visitare il reperto archeologico nei giorni di apertura del Parco dell'Appia Antica, quindi dal martedì alla domenica, e in occasione della festività del 25 aprile, quando l'ingresso sarà gratuito. (ANSA).