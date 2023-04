Pinguini davanti all'Aquario, nuova opera del Banksy triestino

TRIESTE - Un gruppetto di pinguini, in cartone, di diverse misure, apparsi questa mattina sui gradini dello storico Acquario Marino. È la nuova opera del cosiddetto "Banksy triestino", un artista che dona pannelli dipinti alla città, lasciandoli di notte in varie zone, alle volte dedicandoli a persone scomparse, come successo per Giulio Regeni o Nadia Toffa, altre volte, come oggi, semplicemente ispirandosi a un luogo di Trieste e alla sua storia.

Nell'Aquario è vissuto a lungo il pinguino Marco, dagli anni '50 agli anni '80, un esemplare longevo, che entrava e usciva dalla struttura in totale libertà e che era diventato una sorta di mascotte. A lui il Comune di Trieste ha deciso di recente di dedicare anche una scultura, che verrà collocata a breve proprio davanti all'ingresso dell'edificio.

Curiosità, a pochi passi dal punto dove sono stati sistemati i pinguini è allestita la mostra del vero Banksy, dal titolo "The Great Communicator", ospitata al Salone degli Incanti.

