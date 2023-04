Frida Khalo, la mostra multimediale sbarca in Sardegna

(ANSA) - NUORO, 30 MAR - Le opere, le foto e la vita di Frida Khalo, l'artista messicana diventata un'icona pop femminile, raccolte in una mostra multimediale che approderà al cinema Ariston di Bitti dall'8 aprile al 9 luglio.

"Frida Kahlo - Viva la vita" è il titolo dell'esposizione, con proiezioni, video, effetti luminosi e acustici, per celebrare la sua figura di donna e artista e regalare al visitatore un forte impatto sensoriale attraverso la multimedialità. Una rappresentazione che trasporterà gli ospiti dentro i dipinti, al centro di un mondo di colori esotici e di animali variopinti, immagini che scorrono mentre una voce fuori campo e un leggero tappetto musicale, fanno da sottofondo acustico alla presentazione.

L'esposizione - curata dalla storica dell'arte Emanuela Manca e gestita dalla Cooperativa Istelai - celebra lo stile unico dell'artista che definiva sé stessa attraverso la cultura messicana e la propria disabilità, elementi che hanno segnato il suo percorso artistico e la sua ideologia politica.

L'esposizione propone anche una Frida Kahlo vista con gli occhi del fotografo colombiano Leo Matiz: nei 13 scatti colti nell'intimità domestica di Casa Azul, nel quartiere di Coyocàn a Città del Messico, il fotografo coglie lo sguardo magnetico e penetrante e il carattere determinato dell'artista, elementi che rivelano la sua personalità e l'essenza della sua anima.

"La mostra presenta la vita dell'artista caratterizzata da una difficile condizione fisica e contrassegnata da una grande capacità di resilienza, ma anche una selezione rivelatrice di sue foto scattate da uno dei più importanti fotografi mondiali del '900 - ha spiegato la curatrice della mostra nel corso della presentazione dell'evento a Nuoro -. Ne viene fuori il ritratto di una donna indipendente e rivoluzionaria, che ha saputo trasformare la sua immobilità in una energia che l'ha resa immortale". (ANSA).