Galleria West Contemporary celebra i 20 anni con una mostra

(ANSA) - LONDRA, 28 MAR - La galleria britannica West Contemporary celebra i suoi 20 anni di attività con 'XX', una mostra collettiva nel quartiere di Fitzrovia a Londra inaugurata oggi e visitabile fino al primo aprile: spiccano le opere di alcuni degli artisti con cui ha collaborato, dal celebre fotografo Denis O'Regan ai protagonisti dell'arte sostenibile, della street art, della scultura e delle tecniche miste, come Dan Rawlings, Lauren Baker e The Cameron Twins, oltre ad Alexander de Cadenet, Bex Leigh e Carne Griffiths. West Contemporary, costituita come Beautiful Crime Gallery nel 2003, è nata all'inizio del 21° secolo quando l'ondata del nuovo millennio della street art britannica si è fatta strada dai muri urbani agli spazi delle gallerie con l'emergere di artisti del calibro di Banksy nell'era post Brit-pop. In quella temperie artistica la Beautiful Crime Gallery è diventata un innovativo appuntamento fisso come prima galleria originale online di street art, combinando una nuova sede per opere originali della fiorente 'street scene' con una a Shoreditch, nell'est di Londra, per ospitare spettacoli, mostre di nomi emergenti ed eventi artistici degni di nota. E' poi diventata una società di consulenza artistica internazionale (West Contemporary) e una galleria online (West Contemporary Editions). (ANSA).