1000 oggetti d'arte del Met legati a trafficanti antichità

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - Il Metropolitan Museum of Art di New York, uno dei musei piu' prestigiosi al mondo e il più visitato degli Stati Uniti, ha più di 1.000 oggetti nella sua collezione che hanno legami con persone presumibilmente coinvolte in crimini legati al commercio di antichità, secondo un nuovo rapporto dell'International Consortium of Investigative Journalists (Icij). Almeno 1.109 pezzi nella collezione del Met erano precedentemente di proprietà di individui che sono stati incriminati o condannati per crimini tra cui saccheggio e traffico di opere d'arte, stando all'indagine dell' Icij e della ong Finance Uncovered. Di questi oggetti, meno della metà dispone di documenti che descrivono in dettaglio come hanno lasciato i loro paesi di origine. (ANSA).