Uomo Vitruviano sui puzzle, stop Tribunale a Ravensburger

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - L'azienda tedesca dei puzzle Ravensburger non può utilizzare a fini commerciali l'immagine dell'"Uomo Vitruviano" di Leonardo da Vinci, custodito alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, e nemmeno sui propri siti internet, altri strumenti telematici e social. A stabilirlo è stata un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Venezia il 17 novembre scorso - resa nota oggi da La Nuova Venezia e Repubblica - in seguito a un ricorso delle Gallerie veneziane avanzato nel 2020.

Ravensburger deve pagare anche una penale di 1.500 euro a favore del ministero della Cultura, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza.

Non si tratta del primo provvedimento del genere a tutela delle immagini artistiche italiane: altre ordinanze sono state emesse a Firenze relativamente al David di Michelangelo.

Tuttavia è la prima volta che viene condannata una società non italiana, anche relativamente a siti commerciali la cui sede non sia localizzabile in Italia. (ANSA).