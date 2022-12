A Milano corsa alle mostre. a Natale oltre 13mila visitatori

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Sono feste natalizie all'insegna dell'arte quelle di quest'anno a Milano, dove anche oggi si sono registrate lunghe code per entrare nei musei e visitare le mostre che offre la città.

Solo nel fine settimana di Natale, dal 24 al 26 dicembre, sono stati più di 13mila i visitatori alle mostre nelle sedi espostive del Comune, come Palazzo Reale e la Fabbrica del Vapore che ospita 'Dopo il botto' di Zerocalcare dove sono arrivate quasi duemila persone.

Il record assoluto è però stata la tradizionale esposizione natalizia a Palazzo Marino 'Carità e bellezza', che mette in mostra capolavori come il tabernacolo dell'Adorazione dei Magi di Beato Angelico e la Madonna con bambino di Sandro Botticelli.

In fila per ammirarli si sono messe 4.078 persone.

A Palazzo Reale ne sono arrivate 5665, divise però fra Bosch e un altro Rinascimento (2439), Le Pietà di Michelangelo - tre calchi storici (1570), Max Ernst (627), Richard Avedon Relationships (531) e Maria Mulas - Milano. Ritratti di fine 900 (498). Sono stati 114 i biglietti venduti al Pac, il padiglione di arte contemporanea per la mostra sull'arte giapponese.

Al Mudec - Museo delle Culture dal 23 dicembre al 25 539 visitatori hanno scelto Machu Piccu e gli imperi d'oro del Perù, 443 Robert Capa e 452 la collezione permanente. (ANSA).