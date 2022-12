A Siena le opere luminose di Marco Lodola

(ANSA) - SIENA, 09 DIC - Marco Lodola illumina la città di Siena con "Dame, cavalieri e nobili destrieri", al Santa Maria della Scala fino al 9 febbraio 2023. Protagonista della mostra, curata da Elisa Gradi, una monumentale scenografia luminosa composta da una serie di installazioni all'aperto e da un percorso museale all'interno del museo Santa Maria della Scala, negli spazi dell'ex refettorio e della sala San Pio. Oggi la presentazione in città.

Tutti i personaggi dell'immaginario di Lodola, fatto di ballerini, animali mitologici e altre scintillanti figure, sono stati collocati anche in angoli all'aperto della città, da piazza del Campo passando per la Loggia della Mercanzia fino alle Logge del Papa. Tra i fondatori e maggiori esponenti del Movimento del nuovo futurismo, Marco Lodola è uno degli artisti contemporanei italiani più celebri e influenti. L'allestimento arricchisce così la città nel periodo delle feste di Natale rendendola uno scrigno iridescente di giochi e colori. Nel cuore dell'architettura medievale, le opere di Lodola si presentano come apparizioni contemporanee dal sapore pop e televisivo. Le installazioni, composte da tubi luminosi led a basso consumo energetico, saranno accese soltanto negli orari notturni.

Diciotto le opere che sono state collocate a parete nell'ex Refettorio del Santa Maria della Scala, cinque le sculture luminose alte tre metri nella Sal San Pio, mentre alla Loggia della Mercanzia è stata collocata una coppia luminosa di ballerini alti quattro metri. In piazza del Campo trova posto la scultura il Pegaso e la Stella Cometa, nella cappella di Palazzo Pubblico. "E' veramente un piacere per il Comune di Siena ospitare uno degli artisti contemporanei più famosi ed influenti del panorama italiano e internazionale - ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi - le sue installazioni luminose hanno fatto il giro del mondo portando l'arte pop nelle piazze e nei palazzi di tante città". La mostra "Dame Cavalieri e Nobili Destrieri" è organizzata dal Comune di Siena e dalla Fondazione Santa Maria della Scala in collaborazione con Mirabili Arte d'abitare, Firenze. (ANSA).