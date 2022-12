Fusetti, urgente restauro affresco Cimabue dopo 50 anni

(ANSA) - PERUGIA, 06 DIC - "A distanza di 25 anni dal sisma e a 50 dall'ultimo restauro risulta urgente una manutenzione e una revisione-aggiornamento dell'ultimo intervento": a dirlo è il capo restauratore della Basilica di San Francesco in Assisi, Sergio Fusetti, parlando del lavoro finanziato dalla Ferrari alla "Madonna in trono col bambino, angeli e San Francesco" del Cimabue di Assisi. "Questo intervento - ha aggiunto - consentirà un generale miglioramento dello stato di conservazione dell'affresco per gli anni a venire".

"L'intervento - ha spiegato Fusetti - sarà preceduto da una attenta e approfondita indagine per immagini con le metodologie più moderne. Una volta terminata la fase diagnostica, i lavori verteranno principalmente nella rimozione dei depositi di particellato atmosferico e strati di sporco incoerenti che offuscano le cromie, e alla risoluzione dei problemi di adesione della pellicola pittorica, dei residui delle dorature nonché l''aderenza dello strato di intonaco alla muratura. Questi interventi serviranno a riportare all'antico splendore una delle opere più importanti del Cimabue". (ANSA).