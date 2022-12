Biga Monteleone, il Mic acquisisce film sul trafugamento

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - La direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del MiC ha chiesto di acquisire il film documentario di Dario Prosperini sulla vicenda della biga di Monteleone di Spoleto. Lo rende noto lo stesso Prosperini, che domani a Monteleone parteciperà insieme alla sindaca Marisa Angelini, all'avvocato onorario dello Stato Maurizio Fiorilli e al comandante Tpc di Perugia Guido Barbieri ad una nuova tavola rotonda sul caso del reperto etrusco ritrovato in maniera fortunosa nel febbraio del 1902 e poi esportato illegalmente e venduto all'allora direttore del Met di New York di cui il paese umbro chiede da decenni la restituzione. "Ho parlato con i funzionari del ministero della cultura, spero proprio che il mio lavoro possa aiutare lo Stato italiano a richiedere indietro il carro etrusco, ormai da 120 anni esposto nelle vetrine del Metropolitan Museum di New York". All'incontro, che si terrà alle 16 nel teatro comunale di Monteleone, parteciperanno anche il giornalista del Corriere della Sera Paolo Conti, l'archeologo Francesco Roncalli, la studiosa americana Alexandra Stalinski.

