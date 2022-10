Sos mecenati per Raffaello, urge il restauro per le incisioni

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Artista geniale e poliedrico, il grande Raffaello non si sperimentò mai personalmente nell'arte dell'incisione. Ma certo ne comprese l'enorme potenzialità e l'importanza per diffondere i suoi capolavori, accrescerne la fama e in qualche modo aumentarne il valore. Come in tanti altri campi, il pittore urbinate aveva visto lontano, capendo il valore culturale e insieme economico dell'operazione, tanto da chiamare a sé i migliori artigiani, come il bolognese Marcantonio Raimondi, assoluta eccellenza nella Roma di allora.

Anzi, era così consapevole del valore commerciale di queste copie, da lasciar scritto che alla sua morte ne venissero stampate e vendute altre per aiutare la sua giovane amante, quella che diede il volto alla Fornarina.

Il tempo non l'ha tradito. Morto Raffaello, la fortuna delle incisioni tratte dai suoi disegni è cresciuta sempre, almeno fino all'avvento della fotografia, producendo insieme alle stampe un patrimonio di matrici in rame che racconta l'evoluzione di questa arte raffinata e particolarissima. Un tesoro "tanto prezioso quanto delicato, che oggi ha bisogno di un intervento di conservazione e restauro", spiega all'ANSA Maura Picciau, da luglio alla guida dell'Istituto Centrale per la Grafica, che proprio per le matrici incise d'après Raffaello ha lanciato una campagna Art Bonus, un richiamo ai mecenati, piccoli e grandi, perché aiutino a finanziare il progetto con i 10mila euro che serviranno per gli interventi del primo lotto e per reclutare giovani restauratori da affiancare nell'impresa a Lucia Ghedin, la responsabile del laboratorio diagnostico. Un lavoro lungo e delicato, che deve per forza andare avanti per step, fa notare Picciau. Anche per questo, si è deciso di procedere con una programmazione annuale inserendo via via in Art Bonus i diversi lotti "fino ad arrivare al restauro e alla revisione conservativa di tutto il fondo raffaellesco della Calcoteca". Ma il corpus delle matrici da Raffaello "è davvero un patrimonio unico al mondo", si appassiona la direttrice.

Diventare mecenati per la sua conservazione è un'occasione da non perdere. (ANSA).