Basilica S.Agostino in Campo Marzio, apertura straordinaria 28/8

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - La monumentale serie di affreschi con Storie della vita della Vergine e Storie e figure del Vecchio Testamento, realizzata fra il 1858 ed il 1868 da Pietro Gagliardi, è solo uno dei gioielli che domenica 28 agosto si potranno ammirare nella Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio quando, in occasione della giornata delle celebrazioni del santo, sarà prevista un'apertura straordinaria dalle 21 alle 24 per un ciclo di visite guidate a cura della Soprintendenza Speciale di Roma. La Basilica, le cui pareti e la volta della navata centrale sono state oggetto del restauro curato dalla Soprintendenza Speciale di Roma da poco concluso, è un vero e proprio patrimonio di arte e storia che gradualmente verrà restituito alla comunità dei fedeli e dei visitatori: molte le opere di pregio presenti, come una delle 14 immagini del ciclo mariano di Gagliardi, la prima a sinistra, dove è raffigurata l'immacolata concezione di Maria, tra le prime immagini su questo tema realizzate dopo la proclamazione del dogma da parte di Pio IX nel 1854. "La Basilica di Sant'Agostino è un libro di Storia dell'Arte - spiega Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma -, con capolavori di Raffaello, Caravaggio, Jacopo e Andrea Sansovino, Lanfranco, Guercino, Bernini e di tanti altri.

Le visite guidate all'interno della chiesa, curate dall'architetto Alessandro Mascherucci e dalla restauratrice Chiara Scioscia Santoro, saranno anche l'occasione per ammirare il completamento del restauro della navata centrale, un'altra tappa di un complesso intervento di recupero della Basilica iniziato otto anni fa". I turni di visita saranno ogni mezz'ora con un massimo di 20 visitatori, con ultimo ingresso alle 23.30.

