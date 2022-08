Mostre, dai Bronzi di Riace a Banksy e Galliani

(di Marzia Apice) (ANSA) - REGGIO CALABRIA, 10 AGO - I Bronzi di Riace immortalati da Luigi Spina e il misterioso Banksy, accanto a Omar Galliani, Piero Marussig e ad alcuni tra i principali scultori contemporanei: sono i protagonisti delle mostre di questa settimana.

REGGIO CALABRIA - Si intitola "I Bronzi di Riace" la mostra in programma dal 10 agosto al 23 ottobre al Museo Archeologico Nazionale e organizzata nell'ambito del programma per celebrare il Cinquantesimo anniversario della scoperta, avvenuta il 16 agosto 1972. Esposta al pubblico una selezione di 16 scatti firmati dal fotografo Luigi Spina: la sequenza di 8 più 8 fotografie, tutte di grande formato, dedicate rispettivamente alla statua A e alla statua B, mette in evidenza un lento movimento che, seppur incessante, crea pause e ritmo.

SORDEVOLO (BI) - A Villa Cernigliaro dal 13 agosto al 10 settembre la rassegna di scultura "Nuove Radici 2.0", a cura di Dina Pierallini e Valentina Redditi: 14 gli scultori protagonisti, alcuni di caratura internazionale, che con differenti materiali (marmo, gesso, acciaio, bronzo, legno) e poetiche diverse, affrontano tutti la tematica della figura nella contemporaneità, senza dimenticare i legami con la tradizione.

ROMA - Prosegue alla Stazione Tiburtina di Roma "The World of Banksy - The Immersive Experience", fino al 27 novembre: oltre 100 opere, murales e oggetti dell'artista britannico (e una sezione virtuale) ripercorrono tutta la sua produzione, dai dipinti della primissima fase della sua carriera fino agli ultimi anni, dalle opere realizzate con la tecnica dei graffiti a mano fino a quelle realizzate con lo stencil.

CITTA' DI CASTELLO (PG) - Dal 12 agosto al 12 ottobre, Nell'ambito del 55° Festival delle Nazioni di Città di Castello, presso la Galleria delle Arti di Luigi Amadei la mostra di Omar Galliani "… Cosa vede García Lorca?", con opere dedicate al grande poeta andaluso. Nel percorso una decina di opere realizzate a matita nera e pastello su tavola, unitamente ad un lavoro su foglia d'oro e alcune matite e inchiostri su carta. Si tratta di opere di varie dimensioni e realizzate tutte negli anni 2000.

TRIESTE - Con alcuni indiscussi capolavori provenienti dal Civico Museo Revoltella e da collezioni private la mostra "Piero Marussig. Camera con vista su Trieste" rende omaggio a uno dei principali pittori del '900. Allestita fino al 9 ottobre al Civico Museo Sartorio, l'esposizione presenta i momenti salienti dell'opera di Marussig, quelli cioè vissuti a Trieste e Milano.

TORINO - Chiuderà il 2 ottobre a Camera Centro Italiano per la Fotografia "La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977", a cura di Ludovico Pratesi, organizzata da Istituto Luce. Al centro della mostra l'evoluzione dell'arte in Italia dal 1967 al 1977, attraverso una ricca documentazione fotografica (150 immagini) realizzata da fotografi del calibro di Claudio Abate, Mimmo Jodice, Paolo Pellion, Paolo Mussat Sartor che documentarono mostre, performance, dibattiti e azioni.

PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - Sono 3 gli artisti contemporanei, Maurizio L'Altrella, Simone Fazio e Tommaso Giusti, protagonisti di "Ecce Homo. La pittura del profondo", fino al 15 agosto alla Galleria d'Arte Contemporanea di Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano. A cura di Alessandro Mescoli e Simona Negrini, l'esposizione affronta i temi del sacro e del profano, le inquietudini e le ossessioni dell'animo umano attraverso una quarantina di lavori dipinti a olio di tre artisti diversi per stile e generazione.

AOSTA - Folli, mostri, cantastorie, pescatori, fanciulle e scimmie, satiri ubriachi, strani animali antropomorfi o ancora creature stravaganti e fenomeni da baraccone popolano la mostra "Angeli e Demoni", con opere dell'artista armeno Arshak Sarkissian. Al Centro Saint Bénin fino al 6 novembre, e a cura di Dominique Lora, in collaborazione con Daria Jorioz, l'esposizione presenta lavori in pittura, accanto a disegni e incisioni e all'installazione Anime Immaginarie. (ANSA).