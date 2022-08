Riapre il museo Sanna di Sassari, più moderno e funzionale

(ANSA) - SASSARI, 04 AGO - Il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico "Giovanni Antonio Sanna" di Sassari, dopo quasi sei anni di lavori, ha riaperto al pubblico in una veste più moderna, funzionale e accessibile, nel quadro di un più ampio piano di valorizzazione. Lo storico museo sassarese, uno dei più importanti della Sardegna, è stato sottoposto in questi anni a importanti interventi di recupero e allestimento che hanno permesso di riorganizzare, riqualificare e valorizzare gli spazi e i percorsi di visita con l'esposizione di nuovi reperti e delle collezione: dalla preistorica a quella romana, da quella etnografica a quella fenicio-punica.

E' stato un momento di grande sinergia che ha visto operativi i diversi uffici del ministero della Cultura: il Segretariato regionale con un progetto di riqualificazione del Museo e l'allestimento della sala principale del Padiglione Castoldi, iniziato nel 2016, con la direzione scientifica di Gabriella Gasperetti e il progetto di allestimento del gruppo di lavoro coordinato da Francesca Condò che ha mirato a restituire visibilità alle collezioni e alle origini del museo oltre che a indicare un nuovo possibile assetto generale, e la Direzione regionale Musei, che ha avviato un piano di lavoro per l'allestimento temporaneo dell'intero museo, restituendo alla città i reperti più importanti del Sanna.

Un'idea progettuale totalmente innovativa che vedrà l'avvio di numerose iniziative con il coinvolgimento di scuole, associazioni no profit e Università, per una co-programmazione e co-progettazione delle future attività del Museo, che diventerà uno spazio sempre più partecipato ed inclusivo, la "casa" della città. Hanno partecipato all'inaugurazione: il direttore generale Musei del MiC, Massimo Osanna, la direttrice della Direzione regionale Musei Sardegna, Luana Toniolo, la segretario regionale Patricia Olivo e la direttrice del Museo Elisabetta Grassi. (ANSA).