Fotografia: Alex Majoli nuovo direttore artistico 'Si Fest'

(ANSA) - CESENA, 07 LUG - Sarà Alex Majoli il direttore artistico del 'Si Fest', festival di fotografia organizzato dal 1992 a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), in programma dal 9 all'11 settembre e nei due weekend successivi. Il titolo della 31/a edizione, 'Asinelli solitari', è un piccolo omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita: in pieno Sessantotto Pasolini inaugurava la rubrica giornalistica 'Il caos' raccontando contestazioni giovanili, trasformazioni culturali, conflitti tra nazioni ma anche angoli di mondo refrattari al caos, punteggiati di "asinelli solitari" dalle "lunghe teste piene di quella loro saggezza ostica e poco effabile".

Ravennate di origine e newyorkese di adozione, Majoli dal 2001 è membro dell'agenzia Magnum Photos e torna in Romagna per dare il proprio contributo al più longevo dei festival italiani di fotografia. Accanto a numerosi riconoscimenti internazionali - dall'Infinity Award for Photojournalism alla Guggenheim Fellowship - il suo palmarès comprende anche il successo, vent'anni fa, alla prima edizione del Premio Marco Pesaresi, il concorso con cui il 'Si Fest' aiuta i giovani fotografi a realizzare reportage di particolare valore. Sotto la sua direzione, il festival scoprirà nuovi spazi e modalità di fruizione per far conoscere anche alle generazioni più giovani la straordinaria ricchezza della fotografia.

Ancor più che in passato avranno un ruolo centrale i concorsi, che anticipano le tendenze della fotografia di domani: il Premio Pesaresi, dedicato ai progetti di fotoreportage, e il Premio Portfolio, che con le sue letture in piazza richiama a Savignano fotografi da tutta Italia. Troveranno poi come sempre spazio esposizioni indipendenti, stand, eventi live e appuntamenti per i più piccoli. (ANSA).