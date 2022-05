Morto pittore e scultore Walter Valentini, cordoglio Pesaro

(ANSA) - PERGOLA, 20 MAG - E' morto nella notte, Walter Valentini pittore, scultore e incisore italiano di fama internazionale, nato a Pergola (Pesaro Urbino) nel 1928. Lo fa sapere il Comune di Pesaro che esprime il proprio cordoglio. Per il sindaco Matteo Ricci, si tratta di una "perdita importante perché 'Valentini è stato uno dei protagonisti dell'arte italiana del XX sec. e una figura che ha continuato a mantenere un legame significativo con la nostra terra, suo territorio di provenienza. Un pensiero di vicinanza a tutta la famiglia'.

"Proprio alla scuola del Libro di Urbino - ricorda Daniele Vimini, assessore comunale di Pesaro alla Bellezza - era iniziata la sua formazione culturale e professionale, profondamente segnata dalla cultura artistica del Rinascimento per lui simbolo di armonia ed equilibrio ed elemento fondante della sua poetica. Ricordo la sua opera 'La stanza del tempo' (1983) donata al Comune nel 2007 in occasione del progetto 'Pesaro dona il '900' e da allora entrata a far parte del patrimonio dei nostri Musei Civici".

"Perdiamo un grande artista, - sottolinea Giuseppe Paolini, presidente della Provincia di Pesaro Urbino - una figura trasversale che ha sempre mantenuto salde le radici con il territorio. A partire dalla sua opera, universalmente riconosciuta, in cui riecheggiano l'umanesimo e la formazione urbinate appresa alla Scuola del Libro". Valentini "è stato capace di trasmettere alle nuove generazioni valori importanti sul piano umano. Come partigiano si è speso per testimoniare gli eventi della seconda guerra mondiale, contribuendo in modo significativo a custodire la Memoria. Un'esistenza straordinaria, che di certo non sarà dimenticata e continuerà a riflettersi nelle sue opere. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore". (ANSA).