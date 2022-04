Arte Fiera, a maggio rassegna di riferimento gallerie italiane

(ANSA) - BOLOGNA, 07 APR - "Una selezione di gallerie senza cedimenti qualitativi, e che si arricchisce anzi di alcune interessanti new entry, allestimenti rinnovati, un percorso di visita più razionale ed efficiente": così il direttore artistico Simone Menegoi spiega l'ossatura della 45/a edizione di Arte Fiera, manifestazione di riferimento per le gallerie italiane e per l'arte italiana del XX e XXI secolo, in programma in due padiglioni di BolognaFiere dal 13 al 15 maggio, dopo la decisione di rimandare il tradizionale appuntamento di fine gennaio a causa della pandemia e dopo che nel 2021 la rassegna era stata sostituita dal progetto culturale online Playilist. Saranno 143 le gallerie che parteciperanno alla rassegna, che vedrà tre sezioni curate e su invito affiancare la Main Section, per approfondire altrettanti ambiti importanti per l'identità della fiera: l'arte moderna e del dopoguerra storicizzato, la pittura del nuovo millennio, la fotografia e il video. La Main Section spazia dal moderno e dall'arte postbellica, storici punti di forza, fino al contemporaneo di ricerca, con un forte accento sull'arte italiana. Dal 2019, l'inizio del mandato di Menegoi, Arte Fiera commissiona ad ogni edizione a un artista italiano affermato un'opera inedita: quest'anno è Liliana Moro (Milano, 1961), che ha concepito una sorta di grande scultura sonora, elaborata a partire dalla sua stessa voce, di cui i visitatori faranno esperienza nel loro transito da e verso i padiglioni.

Giunge poi alla terza edizione il progetto Oplà-Performing Activities, con particolare attenzione alle 'live arts', mentre la sezione Talk, che nel 2022 si ribattezza Book Talk, si concentra sulle presentazioni di libri di recente pubblicazione.

In programma anche vari premi e un Trust per l'Arte contemporanea, mentre in anticipo e in parallelo ad Arte Fiera tornerà dal 7 al 15 maggio la decima edizione di Art City Bologna, programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal Comune in collaborazione con BolognaFiere.

