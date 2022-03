Ucraina: Putin con pistola puntata alla tempia in street art

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Il presidente russo Vladimir Putin con la pistola puntata alla tempia è apparso questa mattina per le vie del centro di Milano, in una serie di opere dell'artista aleXsandro Palombo dal titolo "Il suicidio dello Zar".

"Queste opere - dice l'artista - sono state rimosse in pochissimo tempo, evidentemente l'azione repressiva e censoria di Vladimir Putin ha effetti anche nella nostre città. Questo non fermerà la nostra libertà di espressione e l'arte come voce a sostegno del popolo ucraino".

Palombo è noto per la serie di opere "Just Because I Am a Woman", apparsa sui muri di Milano nel 2019 con i volti delle donne della politica mondiale sfigurati dalla violenza di genere. (ANSA).