Brera: 'Dobbiamo sostenere i russi che resistono'

"Questa guerra è illegittima e senza giustificazione, ma non penso che la strategia sia tagliare i contatti con la Russia, anzi, dobbiamo sostenere i russi che resistono": è la posizione di James Bradburne, direttore di Brera, il cui cortile dal 3 marzo si tingerà di giallo e azzurro in sostegno all'Ucraina.

"I russi non sono nostri nemici, il nostro nemico è Putin", dice Bradburne, commentando la scelta di varie istituzioni culturali italiane di escludere la Russia dalle loro kermesse.

Certo, poi, "non permetterei a nessuno di promuovere una politica di aggressione, ma dobbiamo ricordare che vari direttori di teatri russi hanno dato le loro dimissioni".

Quindi, "se vogliamo lavorare con qualcuno dobbiamo chiedere la sua posizione, ma non possiamo punire un intero popolo".

"Ciascun istituto può mostrare il suo sostegno come crede e non giudico le altrui posizioni, ma penso che ognuno nelle sue scelte debba utilizzare una bussola morale fissa basata sui diritti umani e le leggi internazionali". E soprattutto, conclude pensando "ai bimbi ucraini che crescono con l'idea di uccidere il nemico", "abbiamo lottato tanto contro l'odio, non dobbiamo mollare, la resistenza e la lotta armata vanno bene, l'odio no".