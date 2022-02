Ucraina: Maxxi devolve incasso per crisi umanitaria

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - ''Il MAXXI ha deciso di devolvere tutti gli incassi nei giorni di massimo afflusso del pubblico - domani domenica 27 febbraio e domenica 6 marzo - al fondo costituito da UNHCR, Unicef e Croce Rossa - all'emergenza umanitaria in Ucraina. La decisione è condivisa anche con Contrasto, nostro partner della mostra di Salgado. Facciamo appello al nostro pubblico per partecipare insieme a questo impegno concreto di solidarietà''. Lo spiega il museo in una nota. (ANSA).