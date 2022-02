Reggia Caserta: 43 alberi Parco Reale tra specie monumentali

(ANSA) - CASERTA, 18 FEB - Quarantatré alberi del Parco Reale della Reggia di Caserta sono stati iscritti nel 13/o elenco degli alberi monumentali della Regione Campania. E' avvenuto con il decreto 30 emesso dalla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione il 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino in cui sono state messe a dimora nuove alberature storicamente documentate nel Giardino Inglese della Reggia. I 43 alberi inseriti nell'elenco regionale sono una Camelia Japonica, nove alberi di Canfora, un Bagolaro, due Falso Kapok, due Cordia, un Bosso, una Magnolia, un Tasso e 25 Lecci. Il riconoscimento è relativo in alcuni casi a filari o gruppi omogenei. "La Reggia - spiega il direttore generale Tiziana Maffei - sta profondendo grande impegno nelle attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione della componente vegetale. Tra queste quelle necessarie per certificare, istituzionalizzare e proteggere il patrimonio arboreo del Complesso. Gli accertamenti propedeutici al riconoscimento di albero monumentale non sono terminati e altri esemplari sono candidati alla certificazione" conclude la Maffei. (ANSA).