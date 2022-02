Crazy, viaggio nella mente degli artisti

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Dagli anni '60 e '70, con il bianco abbagliante dell'ambiente concepito da Lucio Fontana e il tunnel claustrofobico di Gianni Colombo, arrivare direttamente dentro le incertezze e le suggestioni dei nostri tempi, camminando sugli specchi rotti e scricchiolanti di Alfredo Pirri o sulle scale gocciolanti di colori di Ian Davenport, per poi immergersi nella nube di 15mila farfalle di Carlos Amorales o nell'ambigua stanza di Anne Hardy popolata dalle meteore. Esplode in tutti gli spazi - all'aperto, all'interno, perfino nella caffetteria e nel bookshop - e rompe ogni argine la collettiva "Crazy. La follia nell'arte contemporanea", allestita dal 18 febbraio a Roma presso il Chiostro del Bramante. A cura di Danilo Eccher, la mostra (in programma fino all'8 gennaio 2023) raccoglie l'indagine sulla creatività compiuta da 21 artisti, italiani e internazionali, tutti chiamati a intervenire direttamente sugli ambienti del Chiostro. Follia e metamorfosi, straniamento e soggettività, ma anche euforia contagiosa di forme e colori in oltre 11 installazioni site-specific: più che una collettiva, "Crazy" appare come una narrazione complessa e coinvolgente del processo creativo in tutte le sue fasi, mentali e fisiche, per evidenziare i diversi momenti anche emotivi della pratica artistica, dall'ideazione quindi, a volte luminosa altre più difficile e oscura, fino all'attimo della restituzione dell'opera al mondo e quindi all'occhio che la osserverà. E in questo passaggio da un focus all'altro, in cui gli artisti con i loro mondi interiori sono protagonisti, c'è un altro elemento che entra in gioco in questa narrazione, lo spettatore: il percorso infatti continuamente sollecita il pubblico, lo chiama in causa per far sì che cammini sulle opere, che le viva dentro gli spazi abitati dagli artisti, modificando di continuo la propria percezione. (ANSA).