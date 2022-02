Sulla Luna un 'omaggio' a Galileo e all'Università di Padova

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - Un "cubo" dedicato a Galileo Galilei, ai suoi disegni lunari tratti dal Sidereus Nuncius, e alla città di Padova, opera di Renzo Pasquale, farà parte della "Moon Gallery", progetto nato dalla collaborazione di diverse università europee e americane e dell'Esa, che mira a portare nel 2025, una piccola galleria d'arte permanente sulla Luna.

Su impulso dei Rotary Club Padova e Padova Nord, vari artisti e artiste della città euganea hanno inviato loro opere d'arte e sono stati selezionati per questo lancio: sulla Iss e infine sulla Luna, sarà presente la testimonianza dell'eccellenza dell'Università di Padova, in occasione degli 800 anni dalla sua fondazione.

Il lancio verso la Iss è previsto per sabato 19 febbraio a bordo del cargo spaziale Cygnus da Wallops Islands in Virginia (Usa). Per seguire questo momento, l'Ateneo propone un incontro a Palazzo Bo nel corso del quale vengono anticipati i temi salienti della conferenza "800 anni dell'Università di Padova nello Spazio" prevista dal 7 al 9 settembre, organizzata dalla docente Sofia Pavanello con la collaborazione di vari dipartimenti dell'Ateneo patavino e dell'Osservatorio astronomico di Padova-Inaf.

L'evento di sabato costituisce un'importante tappa intermedia per verificare sia l'integrità della struttura di sostegno delle opere d'arte che della sua fruibilità dal pubblico a terra. C'è anche un interesse scientifico, perché con i loro diversi colori le opere d'arte serviranno a calibrare fotometricamente alcune telecamere di bordo. (ANSA).