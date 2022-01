Restaurata cappella medievale S.Agata a Pisa

(ANSA) - PISA, 27 GEN - Il Comune di Pisa ha appena completato il restauro della cappella medioevale di Sant'Agata, situata nella zona absidale della chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno, che diventerà un monumento in più da inserire negli itinerari storici e turistici cittadini. Di proprietà comunale, versava da anni in grave stato di degrado. L'importo dei lavori ammonta a 348mila euro (il 75% finanziato dalla Fondazione Pisa.

"La cappella medievale di Sant'Agata è immersa in un contesto storico ricco di emergenze monumentali di grande rilievo - ha spiegato il sindaco, Michele Conti - e nelle sue immediate vicinanze c'è anche la chiesa di Sant'Antonio in Qualquonia, in totale stato di abbandono, per la quale abbiamo recentemente ottenuto 900mila euro di finanziamento dai fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana. Ora dobbiamo lavorare per valorizzare questo nuovo spazio, inserendolo negli itinerari turistici della città rendendolo vivo e frequentato con iniziative culturali per cittadini e ospiti". La prima apertura della cappella è in programma il 5 febbraio, proprio nel giorno di Sant'Agata. La cappella, ha osservato il presidente di Fondazione Pisa, Stefano Del Corso, "è un bene di grande importanza storica, edificata probabilmente intorno al 1063, un edificio è a pianta centrale, di forma ottagonale con pareti perimetrali e copertura piramidale in laterizio". La data di costruzione e l'autore della cappella non sono certi, ma la tradizione locale indica che la chiesa sia stata fatta edificare nella seconda metà dell'XI secolo dai canonici di San Paolo al ritorno dalla presa di Palermo (1063) dalla quale fu importato il culto di Sant'Agata. (ANSA).