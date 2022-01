Architettura: Playground MacroLotto Prato in corsa ArchDaily

(ANSA) - PRATO, 27 GEN - La rivista online ArchDaily, tra le più autorevoli pubblicazioni internazionali di architettura, ha candidato il Playground del MacroLotto Zero a Prato per la fase finale del premio ArchDaily 2022 Building of the Year Awards. Lo rende noto il Comune di Prato spiegando che "da 13 anni il sito d'informazione architettonica seleziona e propone alla propria platea di lettori, composta da professionisti del settore di tutto il mondo, i progetti che stanno avendo un impatto nell'evoluzione del modo di pensare e fare architettura. La selezione per arrivare al vincitore è affidata alla comunità della Rete, che registrandosi gratuitamente su My ArchDaily avrà la possibilità di nominare un progetto entro e non oltre il 9 febbraio 2022, per selezionare i 5 progetti migliori per ciascuna categoria".

L'area playground del MacroLotto Zero (quartiere che ospita anche la Chinatown pratese), tra via Giordano, via Colombo e via da Verrazzano per oltre 7mila metri quadrati di verde e attrezzature sportive in una zona densamente abitata, è la prima dei tre cantieri del Piano di innovazione urbana al MacroLotto Zero - insieme al mercato metropolitano e alla medialibrary - ad essere ultimata. Le resine 'smorzacaduta', il campo da calcio a 5, lo skatepark e la piazza per le manifestazioni pubbliche, hanno preso il posto di un'area incolta e abbandonata a sé stessa ritagliata tra gli insediamenti residenziali. (ANSA).