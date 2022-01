Arte Fiera a Bologna dal 13 al 15 maggio con Art City

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - Arte Fiera annuncia le nuove date della 45/a edizione: l'appuntamento - slittato dalla tradizionale agenda di fine gennaio causa Covid - è dal 13 al 15 maggio (con anteprima su invito il 12 maggio). La manifestazione si svilupperà nei padiglioni 15 e 18 del Quartiere fieristico di Bologna, gli stessi del 2020. La riprogrammazione in primavera con l'obiettivo di garantire una manifestazione sicura e di qualità per addetti ai lavori e pubblico della più longeva fiera d'arte italiana.

"La collocazione di Arte Fiera a metà di maggio è stata scelta perché si inserisce senza sovrapposizioni nel calendario delle maggiori fiere d'arte nazionali e internazionali", spiega il direttore artistico Simone Menegoi. Nei giorni di Arte Fiera la città sarà animata anche dalle mostre e dagli eventi di Art City, che ha scelto di cambiare le proprie date per mantenere il suo legame consolidato con la manifestazione fieristica. (ANSA).