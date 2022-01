In mostra 8 statue per Margherita Hack, una andrà in piazza

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Fino al 13 febbraio all'atelier della Casa degli Artisti di Milano sarà visitabile la mostra 'Una scultura per Margherita Hack' con gli otto progetti fra cui è stata scelta l'opera che diventerà la prima dedicata ad una donna sistemata in uno spazio pubblico a Milano. Questo è il risultato di una iniziativa realizzata da Fondazione Deloitte in collaborazione con Casa degli Artisti e il supporto del Comune di Milano - Ufficio Arte negli Spazi Pubblici. Casa degli Artisti ha invitato una rosa di artiste italiane e internazionali a partecipare al concorso di idee per la realizzazione dell'opera. Le artiste che hanno aderito all'invito sono Chiara Camoni, Giulia Cenci, Zhanna Kadyrova, Paola Margherita, Marzia Migliora, Liliana Moro, Sissi e Silvia Vendramel. E il 9 febbraio saranno annunciati il progetto vincitore (che è già in realizzazione), la menzione speciale e il luogo in cui la scultura sarà inaugurata a giugno. La mostra presenta al pubblico i testi, i disegni, i rendering e le maquette che illustrano gli 8 progetti proposti per omaggiare l'astrofisica e il suo impegno professionale e civile, ciascuno a modo proprio. (ANSA).