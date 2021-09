Luca Vernizzi, 80 anni d'artista

Auguri a Luca Vernizzi, autore di primo piano che compie oggi 80 anni. Una vita dedicata all'arte e figlio d'arte, il padre Renato è stato a sua volta un importante ritrattista le cui opere principali sono oggi conservate al Museo Renato Vernizzi al Palazzo Sanvitale di Parma. Luca, così si firma nelle sue opere, di origini emiliane, nasce a Santa Margherita Ligure nel 1941 dove la famiglia è sfollata a causa della guerra. Dal 1963 al 1967 lavora con Leonardo Borgese per la critica d'arte al Corriere della Sera. Prima mostra personale nel 1968. La prima grande esposizione all'estero gli viene allestita al Museo d'Arte Moderna di Saarbrücken nel 1975, anno in cui ha inizio la sua attività di docente di Disegno all'Accademia di Brera, che si protrae fino al 2013. Nel 1979, il Comune di Milano patrocina un'ampia rassegna di sue opere nelle Sale dell'Arengario, oggi Museo del Novecento dove, due anni dopo, viene allestito un suo florilegio di ritratti a personalità di grande rilievo, con testi introduttivi di Riccardo Bacchelli, Ruggero Orlando e Alberto Bevilacqua. Nel 1992 entra a far parte della Compagnia del Disegno di Milano e Giovanni Testori introduce una delle sue mostre. Sono seguite molte altre esposizioni che hanno visto protagoniste le sue opere: ritratti, oggetti e spazi che ripropongono in chiave assoluta e concettuale lo sguardo dell'artista sull'esistenza.

Luca Vernizzi nella sua casa-studio milanese dipinge e lavora ogni giorno instancabilmente. Nell’occasione del suo ottantesimo compleanno ha avviato la costituzione della sua Fondazione, mentre prepara la mostra che mette in dialogo per la prima volta i suoi ritratti con quelli del padre Renato.