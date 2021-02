All'asta a Parigi una rara Montmartre di van Gogh

Andrà all'asta a fine marzo a Parigi, battuto da Sotheby's, un raro van Gogh proveniente da una collezione privata francese. Lo annuncia la casa d'aste, precisando che si tratta di una tela del periodo parigino con scene di strada a Montmartre, dipinto nel 1887. Si tratta di un olio su tela che misura 46 cm per 61. La stima d'asta oscilla tra i 5 e gli 8 milioni di euro.

Si tratta di un soggetto piuttosto raro per Van Gogh. Il quadro è citato nei cataloghi, ma non è mai stato esposto al pubblico dal 1920, quando è stato acquistato da una famiglia francese che adesso lo mette in vendita. Prima di essere battuta all'asta a Parigi l'opera verrà esposta ad Amsterdam e ad Hong Kong.