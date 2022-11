Hollywood Vampires tornano in Italia con live a Marostica

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Il supergruppo americano Hollywood Vampires tornerà in Italia la prossima estate per un unico spettacolo, al Marostica Summer Festival il 2 luglio.

L'autodefinita "miglior band da bar del mondo" - composta da Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry degli Aerosmith e il chitarrista Tommy Henriksen - tornerà in Italia dopo 4 anni di assenza.

La tradizione degli Hollywood Vampires è quella di suonare un tributo sfrenato ai grandi eroi perduti della musica e al loro stesso materiale originale, pubblicato nel loro album in studio "Rise". Costretti a cancellare il loro tour pianificato per il 2020 a causa della pandemia, lo speciale legame che lega i membri della band al loro pubblico li ha riportati sul palco alla prima occasione. Non facendo mistero del loro amore per il rock'n'roll britannico classico, arricchiscono i loro set con brani di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead e altri.

In vista del tour britannico del 2023 degli Hollywood Vampires, il frontman Alice Cooper ha dichiarato: "Beh, sono già passati tre anni da quando i Vampires sono stati in tour. Non vedo l'ora di tornare con i ragazzi, adoro davvero far parte di quella band. La mia band è fantastica e meravigliosa, ma suonare con i Vampires è una situazione completamente diversa". "Sono solo il cantante solista, in una band, e la band sembra essere una delle migliori in circolazione! Faremo rock in tutta Europa! Chiudete le porte, preparate l'aglio, perché i vampiri stanno arrivando!".

Gli Hollywood Vampires si sono riuniti per la prima volta per registrare nel 2015, unendo l'amore condiviso per le loro canzoni preferite e il desiderio di celebrare i loro "amici morti e ubriachi" suonando la musica degli eroi caduti. Prende il nome dal locale di Alice degli anni '70 che includeva artisti del calibro di John Lennon, Keith Moon e Mickey Dolenz, esibizioni leggendarie seguirono in tutto il mondo. Con classici di artisti del calibro di The Doors, Love, AC/DC e altri, oltre ovviamente ai successi di Alice e Aerosmith, gli Hollywood Vampires sono stati votati come "miglior performance" del 2018 alla Wembley Arena di Londra. (ANSA).