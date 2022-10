OneRepublic, quattro nuove date in Italia nel 2023

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Gli OneRepublic, la band da oltre 38 miliardi di stream e 20 dischi di platino in Italia, torneranno a esibirsi live in Italia per 4 nuove date a luglio 2023. Dopo gli show soldout di Padova (30 ottobre 2022) e Milano (31 ottobre 2022), il tour internazionale della band statunitense farà nuovamente tappa in Italia la prossima estate: 11 luglio a Roma; 12 luglio a Napoli per il Noisy Naples Fest, 14 luglio a Mantova e 16 luglio al Lucca Summer Festival.

La vendita generale dei biglietti aprirà dalle 12 del 4 novembre.

Dopo il successo internazionale di "West Coast", il loro ultimo singolo "I ain't worried" (Oro in Italia) - colonna sonora del film campione di incassi "Top Gun: Maverick" - è stata la megahit dell'estate in tutto il mondo ed è attualmente tra i brani più trasmessi in radio in Italia e più ascoltati nella classifica Spotify Global e virale su Tik Tok. Ad oggi la band ha raggiunto dei record assoluti accumulando oltre 38 miliardi di stream sulle piattaforme musicali e 20 dischi di platino solo in Italia. Gli OneRepublic hanno fatto la storia del pop contemporaneo con brani come "Apologize" (oltre 20 milioni di copie vendute), "Counting Stars" (41 milioni di copie vendute in tutto il mondo), "If I Lose Myself", "Run" e "Somebody". (ANSA).