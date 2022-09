Michael Bublé, il 4 e 5 febbraio live a Milano

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Michael Bublé annuncia due concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per il 4 e 5 febbraio 2023. I due concerti fanno parte del suo Higher Tour 2023. Vincitore di svariati Grammy e di molti altri premi, Michael Bublé è in pronto a pubblicare un nuovo album in studio in questo 2022, proseguendo una carriera iniziata ormai più di due decenni fa che lo ha già portato a centrare almeno 3 obiettivi importanti. In primo luogo è riuscito a mantenere viva la fiamma dei grandi classici dell'American Songbook, non solo infondendo loro nuova vita, ma aggiungendo il suo stile singolare, la sua potenza vocale e il suo amore a questi brani senza tempo. In secondo luogo ha scritto successi pop che sono poi diventati dei classici a sé stanti. Il terzo e più cruciale successo è stato riuscire a riunire tutta questa musica in straordinari concerti portando il suo pubblico in un viaggio speciale -per regalare loro serate indimenticabili. In ogni concerto Michael Bublé intona serenate al suo pubblico con canzoni d'amore, lo fa ridere, piangere, ballare e incanta le folle nelle arene e negli stadi esauriti dei paesi di tutto il mondo. Ha sempre voluto che i suoi spettacoli fossero leggendari e chiaramente ha avuto successo su tutti questi fronti, anche al di là dei suoi sogni più sfrenati. (ANSA).