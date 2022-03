Venezia e Milano promuovono le settimane italiane del vetro

(ANSA) - VENEZIA, 09 MAR - Nell'anno internazionale del vetro indetto dall'Onu, Venezia e Milano uniscono le forze e organizzano le 'Italian Glass Weeks', prima manifestazione internazionale dedicata al vetro industriale e artistico. L'appuntamento sarà declinato in due settimane differenti e coniugherà la 'Vision Milan Glass Week', in programma dal 10 al 18 settembre 2022, e la 'Venice Glass Week' che si terrà dal 17 al 25 settembre in laguna. Annunciato stamani a Palazzo Loredan a Venezia, l'evento è promosso dai rispettivi comitati organizzatori e da Vitrum. Le 'settimane' vivranno di iniziative mirate, nelle quali cultura e tecnologia faranno da filo conduttore per incontrare diversi tipi di pubblico. Saranno organizzate mostre, workshop, installazioni artistiche e spettacoli, con protagonisti da una parte il vetro industriale, dall'altra quello artistico. "L'esperienza della Venice Glass Week - ha commentato Giovanna Palandri, cancelliere dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti - ha aperto la via alla creazione di qualcosa di più ambizioso, che per Murano può diventare un momento di rilancio sulla vetrina internazionale. La collaborazione con Vitrum e Milan Glass Weeks è il segnale di una sinergia che ci auguriamo possa durare a lungo". (ANSA).