Fiorello: 'In Rai libero, ci si vede alla prossima idea' - SPECIALE VIDEO

"Ciao a tutti, è stato bello. Ci si rivede alla prossima idea": con queste parole, mentre sul video scorrevano i momenti da incorniciare dello show, sulle note di Nuovo Cinema Paradiso, Fiorello ha chiuso la seconda edizione della sua creatura Viva Rai2!, forse quella che gli assomiglia di più, circondato dalla sua squadra di circa 200 persone e dagli ospiti, amici di una vita, Lorenzo Jovanotti e Amadeus, oltre che dalla sua famiglia, con la moglie Susanna e la figlia Angelica.

Con una media di oltre 1 milione e del 20% su Rai2, in onda dalle 7 alle 8, e con un boom di ascolti su Raiplay, Radio2 e sui social, Viva Rai2! è lo show dei record. In circa 230 puntate e altrettante anteprime su Instagram girate all'alba, Fiorello ha dato tutto se stesso. A salutare dal vivo l'ultima puntata del morning show o, all'italiana, del 'mattin show', c'erano circa 2000 persone assiepate sulle transenne sul marciapiedi davanti al glass al Foro Italico, preso d'assalto poco dopo anche per gli Internazionali di tennis. Se per Amadeus si è trattato dell'ultima apparizione in diretta Rai, prima del passaggio al Nove, per Jovanotti è stata la prima uscita pubblica dopo circa 10 mesi dal tragico incidente in bicicletta a Santo Domingo.

Per il suo arrivo, sorretto da una stampella, una calorosa accoglienza del pubblico e tanta emozione. Lorenzo si è lasciato andare anche ad un balletto e qualche saltello trascinato dall'amico Fiorello e cantando insieme 'Azzurro' in mezzo ai coriandoli. "Mi piacerebbe tornare in tour, non penso ad altro", ha spiegato Jova, indicando come possibile data "l'anno prossimo, la primavera 2025". A sorpresa, al centro del prato di uno stadio Olimpico deserto, è apparso Ultimo al pianoforte per cantare il suo singolo, uscito da poche ore, 'Altrove' e poi 'Albachiara' di Vasco Rossi. Dopo le indimenticabili performance degli ospiti sulle strisce pedonali, da Pierfrancesco Favino ai Ricchi e Poveri, da Virginia Raffaele a Giorgia a Carmen Russo, anche Fiorello ha voluto provare il brivido del semaforo insieme ad Amadeus, in mazzo ad un sacco di gente festosa.

"Questi al Nove te li sogni", ha scherzato o showman. "Gli Amarello non moriranno mai", ha aggiunto, prima di esibirsi in un mini show in mezzo al traffico, nel breve intervallo tra il rosso e il verde. Tanti i bambini e tanti gli striscioni colorati, inneggianti ma a tratti anche malinconici "Fiore, come faremo a svegliarci senza di te?". A telecamere spente emozione tangibile con qualche lacrima dei giovani ballerini e del cast a partire da Fiorello stesso.

L'Ad della Rai Roberto Sergio ha sottolineato che Viva Rai2! è diventato "un vero e proprio fenomeno di costume, al di là degli straordinari risultati d'ascolto". Alla penultima puntata era presente lo stesso Sergio, mentre per l'ultima è arrivata la presidente della Rai Marinella Soldi. "A Viva Rai2! abbiamo detto di tutto e di più. Abbiamo preso in giro tutti, come è giusto che sia, anche i vertici Rai. Abbiamo avuto sempre libertà assoluta. Con tutti i governi in Rai, mai avute ingerenze, telefonate. Parlo per me", ha detto all'ANSA Fiorello dopo la fine dello show. Del doman non v'è certezza. "Dal Sanremo di Baglioni in cui sono stato ospite non mi sono mai fermato. Sei Festival, un lungo tour teatrale, Viva Raiplay, due edizioni di Viva Rai2!... Ora serve una pausa, bisogna sparire un po'", ha concluso lo showman, prima di ricordare a tutta la sua squadra che anche il maestro Renzo Arbore chiuse all'apice del successo Indietro tutta dopo un paio di edizioni. Il coreografo Luca Tommassini ha raccontato: "Ci siamo inventati questo show in mezzo ad una strada, in via Asiago, puntando su talenti e amici e credendo in questo progetto in cui non credeva forse neanche la Rai più di tanto...". Per Claudio Fasulo, vice direttore intrattenimento prime time Rai, "lavorare con Fiorello è sempre molto stimolante perché, da cavallo di razza quale è, sposta sempre l'asticella". Per Simona Sala, direttrice di Radio2, "la voce e la genialità di Fiorello, andato in onda alla radio ogni giorno alle 14, ha evocato il ricordo di Viva Radio2. Per lui la porta di via Asiago è sempre aperta, è casa sua". E chissà che Fiorello non voglia ripartire proprio dalla radio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA