Morto Richard Horowitz, compose Il Tè nel deserto con Sakamoto

Addio a Richard Horowitz, compositore anche per il cinema attivo soprattutto tra gli anni '80 e i primi 2000. Nasce nel 1949 a Buffalo, New York: oltre a quella di musicista ha anche avuto modo di recitare nella sua carriera, nel corto Beautiful Child di Fabrizio Chiesa (2006) per cui firma anche le musiche. A dare la notizia della sua scomparsa su Instagram l'attrice e amica di lunga data Domiziana Giordano postando una foto che li ritrae insieme in Marocco nel 1992 : "Richard Horowitz rip. Grande musicista e intellettuale grande amico". Tra i suoi film come autore delle musiche ci sono: Il tè nel deserto (1990) di Bernardo Bertolucci dove firma la colonna sonora con Ryuichi Sakamoto, con cui vincono il Golden Globe; L'Atlantide (1992) di Bob Swain; Quattro bravi ragazzi (1993) di Claudio Camarca; Ogni maledetta domenica (1999) di Oliver Stone Tre stagioni ti Tony Bui (1999), A Jihad for Love (2007). Tra i suoi album di composizioni, realizzati spesso insieme alla compagna d'arte e di vita Sussan Deyhim, Desert Equations: Azax Attra e Eros in Arabia.



