È morta a 56 anni Gabriella Sturani, ex di Vasco Rossi e madre di uno dei suoi figli, Lorenzo. "Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me - ha scritto il cantante su Instagram - . Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte... Ti sono vicino... E ti voglio bene", scrive il rocker sui social. A lei Vasco dedicò la canzone 'Gabri' nel 1993.



