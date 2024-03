Scala: appello dell'Orchestra, Meyer resti altri due anni

L'Orchestra del Teatro alla Scala chiede che venga prorogato di due anni il contratto al sovrintendente Dominique Meyer, in scadenza il prossimo febbraio. In una nota i professori dell'Orchestra esprimono "preoccupazione per le continue indiscrezioni giornalistiche sul futuro del teatro" e ritengono "che in questo momento sarebbe opportuno che l'attuale sovrintendente e direttore artistico Dominique Meyer potesse concludere il mandato nel pieno delle sue funzioni per quanto già programmato per la stagione prossima e quella successiva". 'In considerazione delle difficoltà occorse durante il periodo di emergenza per la pandemia - sono convinti -, una proroga al mandato permetterebbe di concludere compiutamente un valido percorso artistico".

