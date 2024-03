L'ultimo saluto a Paolo Taviani, la cerimonia laica in Campidoglio

"Il cinema dei fratelli Taviani è stato per me fondativo e seminativo di un certo modo di guardare il racconto cinematografico immergendosi nelle radici popolari e trasformandolo in epica e poesia". Lo dice all'ANSA Paolo Virzì in Campidoglio alla Sala della Protomoteca, dove si svolge la cerimonia laica per Paolo Taviani. La vedova del regista, Lina Nerli Taviani, insieme ai figli Valentina e Ermanno e ai nipoti, con il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore Miguel Gotor hanno accolto il feretro. Tra gli amici già arrivati per rendere omaggio al cineasta anche Pupi Avati, Laura Morante, Lello Arena, Mario Martone.

"C'e in particolare un film, La notte di San Lorenzo che io e la mia famiglia - aggiunge Virzì - guardavamo religiosamente perché raccontava la nostra storia in un modo tenero e struggente. Paolo era una persona dolcissima e generosa, un grande amico che mi accolse quando ero giovanissimo, al quale chiesi tanti consigli e che mi diede spesso coraggio. Io gli chiesi anche dov'è che comprasse quei bellissimi cappellini cinesi e lui me ne regalo uno, quello che porto oggi".

Nella sala, risuonano, in attesa inizi la cerimonia, le note della colonna sonora di Leonora Addio, l'ultimo film di Paolo Taviani. Sul feretro un cuscino di rose rosse e fra le corone quella di Roma Capitale. In fondo, un grande schermo su cui scorrono le foto di Paolo e Vittorio Taviani sui loro set.





