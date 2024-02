Ferragni ringrazia i follower, 'sono giorni tosti'

"Ciao ragazzi è da un po' che non mi faccio sentire: sono state giornate un po' toste... volevo salutarvi e sapere come state. In tutto questo vi leggo tanto e voglio ringraziarvi perché mi sapete restate sempre vicini in qualunque momento della mia vita, quindi grazie". Così Chiara Ferragni torna, sui social, a a ringraziare i suoi follower della vicinanza che le stanno manifestando e, riferendosi ad un messaggio che le ricordava che siamo nell'anno del toro, replica: "mi faceva ridere perché in teoria questo è l'anno del toro ma tutto mi sembra che sia tranne che un bell'anno per ora: però rimaniamo positivi...". Poi in un post conferma che "ci vediamo domenica" a Che tempo che fa.

"Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi..." Commenta così Chiara Ferragni, raggiunta oggi da Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, che le domandava delle indiscrezioni apparse su alcune testate che indicano come finta, definendola una exit strategy, la sua separazione da Fedez.

Raggiunta in un secondo momento, l'influencer insiste: "No, non è un'exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo".

Poi continua lo scambio di battute con l'inviato e sempre a proposito delle "ricostruzioni" circolate aggiunge: "Si, ma sono tutte cazzate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo. Chiedi a Myrta, anche io voglio il cornino! Ma fatemelo recapitare!" e "serve un po' di buona fortuna! C'è sempre bisogno!".

