Addio a Anna Strasberg, l'erede del patrimonio di Marilyn Monroe

È morta a 84 anni Anna Strasberg, la vedova di Lee Strasberg, il fondatore del leggendario Actor's Studio, sul cui 'metodo' si sono formate star come Marlon Brando, Marilyn Monroe e Robert de Niro. Dopo la morte del marito nel 1982 Anna aveva continuato a istruire intere generazioni di attori. La vedova Strasberg aveva finito per ereditare il grosso del patrimonio' di Marilyn, che la diva aveva lasciato al 75 per cento a Lee e alla prima moglie Paula, morta nel 1966. Lee aveva sposato Anna un anno dopo.

Ad annunciare la morte di Anna, venezuelana di Caracas, e' stato il Lee Strasberg Theatre and Film Institute che la Strasberg aveva contribuito a fondare: "La sua dedizione al 'Metodo' e all'Istituto ha lasciato un marchio indelebile su cinema e teatro". Nel 1999 la Strasberg aveva affidato a Christie's la vendita di cimeli di Marilyn: tra questi il celebre abito 'nudo' da sirena che la diva indosso' al Madison Square Garden per cantare "Happy Birthday" al presidente John F. Kennedy, era passato di mano per un milione di dollari.



