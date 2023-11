(ANSA-AFP) - LONDRA, 26 NOV - Il prestigioso premio letterario britannico Booker Prize è stato assegnato all'autore irlandese Paul Lynch per il suo romanzo distopico "La canzone del profeta". Paul Lynch, selezionato per la prima volta, è stato premiato per il suo quinto romanzo, una storia oscura e angosciante sulla vita di una madre che vive in un'Irlanda sprofondata in una tirannia. (ANSA-AFP).



