Maneskin in concerto a sorpresa a Times Square a New York

A sorpresa, verso l'una di pomeriggio a New York, i Maneskin si sono esibiti in un pop up live show nella celebre Times Square a Manhattan. La band, reduce dal trionfo ai VMA's 2023, dove ha vinto nella categoria 'Best Rock' ed è stata protagonista di una iconica performance, ha cantato davanti ad una folla in visibilio che subito è accorsa sotto palco riempiendo la piazza.

Un regalo che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno voluto fare a tutti i loro fan americani a pochi giorni dalla ripartenza del tour mondiale "RUSH! World Tour" che li vedrà esibirsi - il prossimo 21 settembre - proprio al Madison Square Garden di New York, per poi proseguire nelle maggiori arene del Nord America, Sud America (Argentina, Brasile, Cile e Colombia), Giappone, Regno Unito, Europa e per la prima volta in Australia, con tantissime date già sold out.

