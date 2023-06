Italia Loves Romagna, tutti i proventi in beneficenza

Diciassette star della musica italiana, tra cui anche Andrea Bocelli, saliranno sabato 24 giugno sul palco dell'arena Campovolo di Reggio Emilia per il live aid di raccolta fondi, Italia Loves Romagna. Un concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione che verrà visto in diretta anche su Rai1 per una serata che vedrà la partecipazione di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. E i cui proventi, ha annunciato il governatore Stefano Bonaccini che invita a "non spegnere i riflettori" sulla catastrofe, verranno devoluti ad iniziative culturali e al risanamento di luoghi della cultura, strettamente connessi al benessere della Regione, ma soprattutto nelle provincie più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna. E altri ne arriveranno su questo capitolo, annuncia il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: "Dovremo mettere risorse aggiuntive, ma siamo pronti a farlo e assumo l'impegno formale che noi lo faremo". I fondi che arriveranno dalle donazioni per l'evento, in ogni caso, saranno totalmente e interamente devoluti in beneficenza, ha annunciato Ferdinando Salzano di Friends & Partners, l'organizzatore di concerti a cui si è rivolto il sottosegretario Gianmarco Mazzi, all'indomani dell'alluvione, per incaricarlo a realizzare questa iniziativa di solidarietà verso le popolazioni colpite dall'alluvione, da più di mille frane, centinaia di strade interrotte, con danni, calcolati da Bonaccini, per quasi 9 miliardi di euro. "Ce l'abbiamo fatta, non toccheremo un euro e daremo tutto in beneficenza" da detto Salzano, spiegando che grazie ai contributi arrivati per l'iniziativa sono state coperte tutte le spese che si sono rese necessarie per organizzare il concerto.

"C'è qualcosa di epico in quello che siamo riusciti ad organizzare in così pochi giorni, un'avventura - afferma - forse un po' incosciente" ma che ha fatto centro: sul palco il 24 giugno si alterneranno le principali stelle della musica italiana, da Blanco a Elisa, da Elodie a Emma, Giorgia, Irama & Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. Tantissimi artisti, che si esibiranno anche in duetti.

L'evento sarà seguito dalla Rai, che lo trasmetterà in prima serata, trasmesso da 18 radio, e vedrà sul palco una band di 10 elementi ma 63 giovani musicisti, per lo più provenienti dalla Romagna e dall'Emila, dell'Orchestra sinfonica nazionale dei Conservatori, diretti da Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco. La raccolta fondi partirà dal 22 giugno e si concluderà il 5 luglio e sarà possibile donare inviando un Sms dal cellulare o facendo una chiamata dal telefono fisso al numero solidale 45538 messo a disposizione dall'Antoniano di Bologna, partner tecnico come onlus della raccolta fondi; oppure sui siti www.antoniano.it o sul sito forfunding.it/italia-loves-romagna messo a disposizione da Intesa Sanpaolo, Main&Funding partner, che fornisce anche il conto corrente su cui inviare una donazione (Iban: IT16T0306909606100000196876) . L'iniziativa ha il supporto del ministero della Cultura, di Rai, Siae e della Regione Emilia Romagna ed un gran numero di Main partner (Rcf, Frecciarossa, Bosh), parnter tecnici e Mutti come Official partner.