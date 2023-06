Billy Joel, nel 2024 ultimi concerti al Madison Square Garden

Billy Joel chiuderà la sua residency da record al Madison Square Garden l'anno prossimo. Lo ha annunciato lo stesso artista newyorkese durante una conferenza stampa. Per la città di New York si chiude un ciclo iniziato dieci anni fa e che ha visto Joel tenere senza interruzioni un concerto al mese nell'iconica arena. "E' difficile credere - ha detto - che sono stato in grado di fare ciò per dieci anni -. Ora ho 74 anni, l'anno prossimo 75, sembra un bel numero". Joel detiene il record di concerti tenuti al Madison Square Garden. Ha interrotto i suoi show solo durante la pandemia, quando furono chiusi tutti i luoghi di intrattenimento.